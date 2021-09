Continua la relazione fra Victoria De Angelis dei Maneskin e la misteriosa ragazza con cui è stata immortalata dal settimanale Diva & Donna circa tre settimane fa.

A parlare è stato anche il portale TgCom che non è riuscito a risalire all’identità della ragazza.

“Che le due ragazze abbiano già deciso di condividere anche lo stesso tetto o stiano facendo le prove generali non è ancora chiaro. Quello che si sa è che sono state fotografate all’uscita dall’appartamento di Vic. Ma la fidanzata, di cui ancora non si conosce il nome, dopo aver salutato Victoria prende in consegna Chili e, dopo averlo portato un po’ in giro, rientra in casa. Insomma, non solo baci tra le due, ma anche un’intimità che rivela un passo avanti nella relazione”.

Apertamente bisessuale, Victoria sembrerebbe aver trovato l’amore fra le braccia di quella ragazza.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”. – Ha dichiarato Victoria De Angelis fra le pagine di Vanity Fair – Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti“.

“A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina, e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo. Un po’ l’ho subito, un po’ ci ho sofferto, ma ho avuto coraggio, e oggi grazie a quel coraggio so che potevo rimanerci molto più ferita, o avrei rischiato di lasciare ad altri la decisione più importante: quella su di me“.