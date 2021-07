Lo scorso week end online è esplosa una notizia che ha fatto fin da subito il giro del web: una presunta aggressione ai danni di Victoria De Angelis dei Maneskin, in Germania.

Stando a quanto si legge da questo post scritto da un supporter del gruppo, la musicista avrebbe subito molestie da parte di un fan ubriaco.

Nel dettaglio il portale GossipeTv ha scritto:

“pare che un individuo sconosciuto, alterato da alcol o sostanze stupefacenti abbia provato a toccate il sedere a Victoria” – e ancora – “In difesa della musicista sarebbe subito arrivato Damiano David, il carismatico leader della band, che l’avrebbe così protetta allontanando via l’uomo. Dopo l’accaduto, il presunto assalitore di Victoria sarebbe poi sparito nel nulla“.

La notizia, battuta anche da Novella 2000, è giunta alle orecchie anche della diretta interessata che ha deciso di rispondere via social.

“Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e che non è successo niente. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perché mi toccavo gli occhi in quel video. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente. Mi dispiace per questo fraintendimento. È tuttavia importante vedere questo tipo di reazioni da parte della gente su un argomento importante e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto situazioni del genere”.