Victoria De Angelis e Anitta, ecco il duetto e il video musicale

Chiusi gli show in Giappone adesso i membri dei Maneskin si dedicheranno anche ai loro progetti solisti e – come annunciato al settimana scorsa – Victoria De Angelis ha preparato una collaborazione davvero interessante. La bassista della band di Zitti e Buoni ha appena pubblicato Get Up B**ch, un duetto con la famosissima cantante brasiliana Anitta.

Certamente non un pezzo ideale da ascoltare in cameretta tra un singolo di Taylor Swift e uno di Sabrina Carpenter prima di andare a letto, ma nei contesti giusti (come nelle serate in cui Victoria De Angelis suona) funzionerà di sicuro. Io durante il primo ascolto alle 2 di notte…

Io dopo la visione del video…



Victoria De Angelis ft Anitta, testo del nuovo singolo.

Ven, dame más, bota funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Pode vir, pode vir, pode vir

Get up, b**ch, shake your a**

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Só de raiva, vou mandar rolar

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Get up, b**ch, shake your a**

Baile de favela tocando em todo lugar

Pode vir, pode vir, pode vir

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Só de raiva, vou mandar rolar

Isso é baile de favela

Vou jogar na cara dela

Os menó’ tá arregaçando

Gostoso

Isso é baile de favela

Get up, b**ch, shake your a**

Eu sou linda, sou gostosa, mas eu sofro pra caralho

As bonitas também sofrem, tô sem grana pra gastar

Eu só pego cara duro então tenho que trabalhar

Eu sou foda pra caralho e ainda vou ser popstar

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda, foda, foda

Eu sou foda pra caralho, ainda vou ser popstar

Baile de favela

Funk pra tocar

Isso é baile de favela tocando em todo lugar

Get up, b**ch, shake your a**

Pode vir, pode vir, pode vir

