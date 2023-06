Victoria De Angelis dei Maneskin fotografata mentre bacia la nuova fidanzata: ecco chi è

I Maneskin hanno stravolto la loro vita. Nel giro di pochissimo tempo hanno vinto Sanremo ed hanno raggiunto una popolarità mondiale incredibile. Soprattutto negli Stati Uniti il gruppo rock italiano sta avendo un grandissimo successo. Oggi c’è una bella novità per una componente del gruppo, la bassista Victoria De Angelis che poi è anche la fondatrice.

Victoria si sta godendo dei giorni di relax a Formentera in compagnia di amici e dei colleghi dei Maneskin Ethan e Thomas. In alcune foto è spuntata anche una misteriosa ragazza. Nessuno però aveva immaginato che si potesse trattare della nuova fidanzata di Victoria.

Fonte: Chi

A svelare lo scoop è stato il settimanale Chi che ha pubblicato anche alcuni scatti che ritraggono le due baciarsi in modo molto appassionato a bordo di una barca. Questa è la prima immagine di coppia ed è facile immaginare a questo punto che lo scoop è stato svelato, una conferma nei prossimi giorni.

Difficile capire quando si sono conosciute e da quando stanno insieme. Non si hanno nemmeno molte notizie sull’identità di questa misteriosa ragazza. Secondo Chi si chiamerebbe Luna ma altri dettagli non ci sono. Sulla barca dove è avvenuto il momento romantico erano presenti tutti, anche i colleghi Ethan e Thomas che sicuramente sono a conoscenza della storia.

Insomma momento felice per Victoria, classe 2000 che nel 2021 ha vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest. Due concorsi prestigiosi che sono stati trampolino di lancio verso la conquista del mercato americano dove oggi sono popolarissimi.

L’estate dei Maneskin sarà comunque fitto di impegni Dopo il concerto del 10 giugno a Madrid, la band sarà impegnata nel Loud Kids Tour che li vedrà esibirsi al Glastonbury Festival dal 21 al 25 giugno, in Inghilterra. In seguito, il gruppo si esibirà in una serie di date italiane a luglio: il 16 luglio a Trieste allo Stadio Nereo Rocco, il 20 e 21 luglio a Roma allo Stadio Olimpico e infine il 24 e 25 luglio a Milano a San Siro. Ovviamente tutte le date sono già sold-out.