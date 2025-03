Victoria De Angelis: dal Trionfo dei Maneskin ai DJ Set per Dolce&Gabbana

Victoria De Angelis, musicista e bassista dei Maneskin, si è distinta come dj alla sfilata di Dolce&Gabbana durante la Milano Fashion Week. A soli 24 anni, è già considerata la più importante bassista elettrica del momento e ha dimostrato di sapere intrattenere anche con le sue performance in consolle, mescolando tra mixer e giradischi. La sua versatilità nel mondo della musica l’ha portata a essere un volto noto, capace di attirare l’attenzione non solo per il suo talento musicale, ma anche per la sua presenza scenica. Con i Maneskin, ha guadagnato notorietà internazionale, ma la sua carriera si sta espandendo in nuovi ambiti, come quello della moda. Maria De Angelis rappresenta una nuova generazione di artisti che sfida i confini tradizionali tra musica e altre forme di espressione artistica, diventando un’icona contemporanea. La sua capacità di unire diverse passioni crea un legame forte con il pubblico e la rende una figura di riferimento nel panorama musicale e culturale attuale. Victoria non è solamente una musicista, ma un’artista completa che continua a lasciare il segno nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento.