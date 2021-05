Subito dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, su Twitter è scoppiata una brutta polemica. Migliaia di utenti hanno accusato Damiano David di aver usato sostanze in diretta tv. Il leader della band ha risposto in conferenza stampa ad un giornalista svedese che gli ha chiesto se davvero avesse sniffato dal suo tavolino. Poco fa anche Victoria, Ethan e Thomas si sono fatti sentire dal profilo ufficiale del gruppo. I musicisti hanno smentito le assurdità scritte in queste ore e si sono detti pronti a fare un test per dimostrare che le accuse mosse nei loro confronti erano solo frutto di malignità (e tanto rosicamento).

“Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano, sul fatto che abbia usato delle droghe. Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la coca. A questo punto siamo pronti a un test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per fare la nostra musica e siamo così contenti della nostra vittoria all’Eurovision Song Contest. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato. Il rock’n Roll non morirà mai. Vi amiamo”.

Cari francesi si può perdere con onore, mantenendo la dignità ed evitando di rosicare così pesantemente. Ma poi una sniffata in mezzo secondo? Altro che Damiano, lo chiamavano Vorwerk il Folletto!

Caro Damiano, hai altro da aggiungere?



Victoria, Ethan, Thomas e Damiano: la storia pubblicata dal profilo ufficiale dei Maneskin.