Victoria Cabello delusa da Virginia Raffaele: ecco perché

Victoria Cabello nel 2011 per due edizioni ha condotto Quelli Che Il Calcio, programma di Rai2 ereditato da Simona Ventura. Uno show che lei ha letteralmente stravolto conquistando il pubblico LGBT+ fra imitazioni, sketch e grandi ospiti. “È stato un grande risultato portare a un programma Rai così famoso un pubblico nuovo: sono molto orgogliosa di esserci riuscita“, ha dichiarato questa settimana a Vanity Fair.

Proprio a Quelli Che Il Calcio, Victoria Cabello ha lavorato con Virginia Raffaele. La ricordiamo nei panni di Nicole Minetti (che la chiamava Vicky Cabeautiful), in quelli di Francesca Pascale (che pronunciava il suo nome ViTTToria, con tre T alla napoletana) e ovviamente Belen Rodriguez, GiorgiaMaura e la poetessa Paula Gilberto do Mar.

Eppure, nonostante fossero un bel duo comica-spalla, Virginia Raffaele sembrerebbe essersi dimenticata di Victoria Cabello.

“Virginia non l’ho più né vista né sentita […] Dopo Victor Victoria è arrivata a Quelli che il Calcio con Simona Ventura, ma l’esplosione l’ha avuta quando sono arrivata io: sapevo come sfruttare al meglio le sue qualità, mi sono battuta affinché lei e Ubaldo Pantani non facessero solo i collegamenti ma intervenissero anche in studio. Io e gli autori, poi, abbiamo anche insistito sulla scelta dei suoi personaggi: da Belén alla Minetti.

Sono una grande fan di Serena Dandini, che ha scoperto e lanciato tantissimi talenti: io non credo di averli scoperti, ma senza dubbio li ho valorizzati. Il mio talento forse è capire il potenziale di una persona e cercare di darle luce. Mi spiace che nelle interviste di Virginia sembra che non abbia mai lavorato con me”.