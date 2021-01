Molto probabilmente dopo la fine di questa pandemia le Spice Girls torneranno con un tour mondiale. Mel C ne è convinta e pensa anche che di questa nuova avventura potrebbe far parte anche Victoria Beckham. La cantante inglese (che si è esibita in un programma di Michelle Hunziker) ospite nello show di Zane Lowe su Apple Music 1 ha rivelato che la sua amica e collega potrebbe ripensarci e tornare sui suoi passi.

“Per la nostra ultima reunion è stato difficile non averla al nostro fianco e ci è mancata davvero. Ma hai ragione, siamo ancora molto intime e ci sentiamo tutte spesso. Ed è così importante per noi che lei sia felice. Certo non è stata esclusa dal progetto. Era molto coinvolta nella parte creativa e in tutto ciò che stavamo facendo per questi grandiosi spettacoli. E penso che l’abbia trovato davvero difficile. Quella prima notte di tour, quando le immagini hanno fatto il giro di tutto il mondo, è stato difficile per lei fidati. E onestamente spero che sia stato così difficile da riportarla indietro. Voglio chiarire che nessuna è obbligata a fare nulla. Ci rispettiamo a vicenda e non vogliamo che nessuno faccia qualcosa che non si sente di fare. Ci dobbiamo sentire tutte a nostro agio. Dici che dovremo ipnotizzarla? No, non ce ne sarà bisogno. Devo confidarvi che sento che le cose stanno cambiando. Ma che questo resti tra me e te. In ogni caso continueremo a lavorare su di lei”.

Io sono convinto che quando le ragazze la chiameranno per partire in tour, Victoria risponderà più o meno così: “Piccole non posso, sono molto impegnata. David, i figli, gli outfit e fai la copertina di Vogue e corri e mamma fai questo e mamma fai quest’altro e mamma giochiamo, e mamma crea un’altra linea di moda flop, è bellissimo“.

Victoria Beckham in una lettera scritta per la futura sé stessa sulle pagine di British Vogue ha rivelato quando ha capito che avrebbe lasciato il mondo della musica.

“Mi ricordo che anni fa stavamo guardando Elton John esibirsi a Las Vegas. Cantava ‘Tiny Dancer’ come se fosse la prima volta e tu hai realizzato che era come ossigeno per lui. È stato uno di quei momenti che ti cambiano la vita. Cantare e ballare era divertente per te, ma non era la tua passione. Quel giorno, hai iniziato la tua avventura per scoprire i tuoi sogni. Era il momento di andarsene dall’essere una Spice Girl. Per la prima volta, ti stavi avventurando da sola ed era terrificante”.