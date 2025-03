Victoria Beckham e Geri Halliwell ai ferri corti: “Forte tensione”

Nuovo dramma tra le Spice Girls: dopo Mel B, esclusa dalla chat di gruppo, ora si parla di attriti tra Geri Halliwell e Victoria Beckham. I media americani segnalano che le due star hanno smesso di seguirsi su Instagram. La source ha rivelato che Geri si aspettava supporto dalle amiche a seguito di uno scandalo che ha coinvolto il marito, ma ora accusa Victoria e David di non averle offerto sufficiente sostegno pubblico. Nonostante Geri abbia successivamente seguito di nuovo Victoria e partecipato al suo compleanno, sembra che la tensione sia persistente.

Le voci di conflitto sono in aumento, soprattutto dopo che un insider ha spiegato che Geri sta preparando una docuserie sulla sua vita. Questo ha infastidito Victoria, che percepisce il progetto come una minaccia alla sua posizione, dato che anche lei ha uno show in arrivo su Netflix. Si suggerisce che Victoria veda Geri come un’invasione nel suo territorio e la rivalità tra loro abbia raggiunto un punto critico. Geri, dal canto suo, sostiene di seguire il proprio percorso, puntando a distinguersi come la vera Posh, specialmente dopo la controversia riguardante suo marito Christian.

Le tensioni tra le due Spice Girls continuano a crescere, facendo passare in secondo piano l’idea di eventuali tour o reunion. Geri sembra voler ottenere visibilità e riscatto in un momento delicato, mentre Victoria teme di essere oscurata dalla sua ex compagna. Questa situazione mette in luce un dramma personale che si intreccia con le dinamiche professionali tra le due celebrità.