Vico Casa piumino matrimoniale del Trentino in 100% vera piuma d’oca naturale/DESIGNED IN ITALY by Daunex modello Cortina/Piumone invernale doppio matrimoniale 250x200cm

100% piumino o misto piumino e piumetta?

Il piumino (lato sinistro dell’immagine) è la parte più preziosa del piumaggio dell’oca.

La sua struttura a fiocchi è ciò che gli permette di essere così leggero, pertanto maggiore è la sua percentuale nell’imbottitura prodotto, più elevata è la qualità.

La piumetta (lato destro) proviene anch’essa dall’oca, ma è un po’ più pesante ed ha una parte dura ed appuntita (calamo) che la rende meno soffice.

Entrambi hanno caratteristiche simili ma il piumino è senza dubbio il migliore qualitativamente.

Confezionamento e cuciture, quali scegliere?

Esistono due tipologie di confezionamento: a quadri trapuntati ed a cassettoni.

Il piumino a quadri trapuntati si presenta con ampi quadrati separati da una cucitura passante, che fanno sì che l’imbottitura presente in ciascun quadro non possa passare ad altri.

Nel confezionamento a cassettoni si ha sempre una suddivisione in quadri, ma in questo caso la separazione è realizzata con una fettuccia in cotone che dona all’imbottitura maggiore uniformità e quindi una qualità superiore.

Che cos’è il Filling Power?

Il piumino ha un isolamento termico due volte maggiore rispetto a quello offerto dalla lana e quattro volte maggiore di quello offerto da una fibra sintetica.

Il filling power (dall’inglese Fill Power, il potere di riempire) è il rapporto volume/peso dell’imbottitura. Maggiore è il potere di riempimento, più aria può intrappolare in un certo volume e peso, e quindi migliore sarà la capacità isolante e di conseguenza qualità.

Come e quando lavare il piumino?

Per una corretta manutenzione è consigliabile scuotere il piumino con regolarità ed arieggiarlo al mattino. Non è necessario portare il piumino in lavanderia, si possono ottenere ottimi risultati anche lavandolo in casa a mano o in lavatrice seguendo le indicazioni riportate in etichetta.

Lavare almeno una volta ogni 4 anniNon usare candeggi a base di cloroUsare il programma a 30°, max 40° per fibre sintetiche o cotoneNon esporre a fonti dirette di calore (termosifone, etc.)

Soffro di Allergia, esiste un piumino adatto a me?

Se cercate un piumino anallergico, la soluzione è il piumino d’oca.

La piuma d’oca ha il pregio di essere completamente anallergica e anti-acaro.

L’acaro è un aracnide che predilige gli ambienti umidi, mentre il Piumino d’oca per sua natura favorisce la traspirazione e mantiene al proprio interno un’atmosfera asciutta.

Anche il tessuto che riveste l’imbottitura è importante, un buon cotone a trame molto fitte impedisce agli acari di penetrare all’interno.

Piumino frutto di un’attenta lavorazione artigianale

MATERIALI: 100% Piuma d’oca naturale, di cui 50% piumino e 50% piumette. Tessuto 100% cotone // ANALLERGICO: Piumino d’oca anallergico testato positivamente secondo gli STANDARD 100 BY OEKO-TEX

GRADO DI CALORE: WARM corrisponde a 4 punti di calore su 5 ed è ideale per la stagione autunno/inverno e per ambienti mediamente o poco riscaldati. Un piumino con grado di calore troppo alto è più costoso e si rischia di avere troppo caldo

DESIGNED IN ITALY. Il piumino matrimoniale invernale Daunex è realizzato in Europa ed è corredato di una pratica e robusta borsa antipolvere in TNT, che permette un comodo trasporto ed evita l’accumularsi di acari e polvere sul tessuto del piumino quando viene riposto.

LAVAGGIO: Lavabile in lavatrice, con programma sintetico o cotone, a max. 40°, con centrifuga ed asciugatura rapida. Non esporre il piumino a fonti dirette di calore.

