Vico Casa Piumino matrimoniale del Trentino, 100% piumino d’oca naturale/MADE IN ITALY by Daunex modello Südtirol/Piumone tirolese invernale doppio matrimoniale 250x200cm

Il brand Vico Casa qualifica e raccoglie sotto un unico marchio prodotti realizzati da aziende Italiane.

Nella nostra vetrina puoi trovare tanti articoli per la tua casa, prodotti da piccole e medie realtà imprenditoriali del nostro territorio.

MATERIALI: imbottitura 100 % in piumino d’oca naturale. Tessuto 100% cotone. ANALLERGICO: Piumino d’oca anallergico testato positivamente secondo gli STANDARD 100 BY OEKO-TEX

GRADO DI CALORE: WARM corrisponde a 4 punti di calore su 5 ed è ideale per la stagione autunno/inverno e per ambienti mediamente o poco riscaldati. Un piumino con grado di calore troppo alto è più costoso e si rischia di avere troppo caldo

MADE IN ITALY: realizzato in Italia da Daunex, ed è corredato di una pratica e robusta borsa antipolvere in TNT, che permette un comodo trasporto ed evita l’accumularsi di acari e polvere sul tessuto del piumino quando viene riposto.

FILLING POWER di buon livello pari a 650. Il Filling Power è il potere di riempimento dato dal rapporto volume peso dell’imbottitura del piumino. Più il riempimento è voluminoso e leggero di peso, maggiore è la qualità dell’imbottitura.

Il confezionamento del piumino è a cassette con fettucce distanziatrici interne. Questo tipo di confezionamento è di qualità migliore rispetto alla trapuntatura a quadri fissi utilizzata per piumoni più economici.

