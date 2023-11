Vico Casa FIOCCO Piumino letto matrimoniale MADE IN ITALY in piuma d’oca, 5punti di calore anallergico/Piumone matrimoniale invernale soffice 250x200cm, fodera in cotone alta qualità con 233 fili/cm²

Dal marchio

Il brand Vico Casa qualifica e raccoglie sotto un unico marchio prodotti realizzati da aziende Italiane.

Nella nostra vetrina puoi trovare tanti articoli per la tua casa, prodotti da piccole e medie realtà imprenditoriali del nostro territorio.

MADE IN ITALY: interamente realizzato in Italia e corredato di una pratica e robusta borsa antipolvere in TNT, che permette un comodo trasporto ed evita l’accumularsi di acari e polvere sul tessuto del piumino quando viene riposto

DIMENSIONI di 250x200cm, adatto ad un letto matrimoniale standard con IMBOTTITURA in piuma d’oca naturale di cui 50% piumino e 50% piumette. La trapuntatura a cassette con fettucce distanziatrici interne garantisce una distribuzione interna della piuma continua e perfettamente omogenea, senza gli “assottigliamenti” presenti lungo le trapuntature dei piumoni di fascia bassa.

IL TESSUTO del piumino invernale è in puro cotone TC233, con una fitta e resistente trama costituita da ben 233 fili per cm2, che donano al tessuto una mano liscia e persistente allo stesso tempo garantendo una impenetrabile barriera per le piume.

OEKO-TEX: L’etichetta OEKO-TEX garantisce che tutte le componenti dei nostri prodotti sono state realizzate senza l’utilizzo di sostanze nocive per la salute dell’uomo / NOMITE: questo marchio identifica articoli adatti all’utilizzo da parte di persone che soffrono di allergie alla polvere. Grazie ad una tramatura particolarmente fitta i piumini sono infatti anallergici e garantiscono una protezione anti-acaro.

