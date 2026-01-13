Vicious Rumors in concerto in Italia

I Vicious Rumors hanno annunciato il nuovo tour mondiale a supporto del loro ultimo album The Devil’s Asylum, pubblicato per SPV / Steamhammer Records. La band statunitense sarà in concerto in Italia per due date, il 5 giugno al Vibra Club di Modena ed il 6 giugno al Super Metalfest VIII che si terrà a Vicenza.
Le date della leg europea ad oggi confermate dai Vicious Rumors sono:
08.05. DE-Freiburg – Skullcrusher Festival
09.05. DE-Cham – LA
13.05. DE-Selb – Rock Club Nordbayern
14.05. DE-Essen – Don’t Panic
15.05. DE-Lichtenfels – Paunchy Cats
16.05. CZ-Brno – Kabinet Mus
17.05. SK-Zilina – Smer Club 77
18.05. SK-Kosice – Colosseum
20.05. DE-Munich – Backstage
22.05. FR-Plozevet – Courts Of Chaos Festival
28.05. ES-Portugalete – Groove Room
29.05. ES-Madrid – Sala Silikona
30.05. ES-Barcelona – Lennon ‘s Club
31.05. ES-Valencia – Sala Zulu
03.06. AT-Velden – Bluesiana
05.06. IT-Modena – Vibra Club
06.06. IT-Vicenza – Super Metalfest VIII
09.06. DE-Stuttgart – Der Schwarze Keiler
10.06. DE-Hamburg – Logo
11.06. DE-Kassel – Goldgrube
12.06. NL-Den Haag – Musicon
13.06. NL-Breda – Sound Dog
14.06. DE-Oldenburg – MTS
18.06. DE-Osnabrück – Bastard Club
19.06. DE-Düsseldorf – The Pitcher
20.06. BE-Dessel – Graspop Metal Meeting
La line-up dei Vicious Rumors è composta da:
Geoff Thorpe – guitars
Larry Howe – drums
Robin Utbult – bass
Chalice – vocals
Denver Cooper – guitars
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.