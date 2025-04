Vicino Roma c’è… Parigi: il borgo degli artisti sulle colline intorno alla Capitale è un vero museo a cielo aperto

Arsoli, situato ai piedi dei Monti Simbruini, è un borgo con una storia ricca e complessa, noto anche come la “Piccola Parigi” per il suo legame con il celebre scrittore Luigi Pirandello. L’origine di Arsoli risale a tempi antichi, con influenze degli Equi e invasioni barbariche, e la fondazione del monastero benedettino di Sant’Andrea segna un momento cruciale nella sua storia. Il borgo passò successivamente alla nobiltà bolognese degli Zambeccari e, nel 1574, alla famiglia Massimo, che ne ha detenuto il controllo per secoli; il Castello Massimo è una delle principali attrazioni turistiche, ricco di elementi medievali e rinascimentali.

Nel centro storico si può esplorare un intricato labirinto di vicoli che conducono a Piazza Valeria, caratterizzata da una fontana cinquecentesca e da una colonna militare romana. La chiesa di San Michele Arcangelo e la chiesa di San Lorenzo, entrambe custodi di opere d’arte notevoli, arricchiscono ulteriormente il patrimonio culturale di Arsoli. Quest’ultima, di origine medievale, presenta un crocifisso ligneo del XV secolo e affreschi storici.

La Grotta di Re Pipino, un sito speleologico di grande fascino, è legata a leggende locali e offre spettacolari formazioni geologiche. La cucina di Arsoli, semplice e saporita, include piatti tipici del Lazio come ciciarchiole e cillitti co’ j’agliu. Inoltre, il parco regionale dei Monti Simbruini, nelle vicinanze, offre opportunità per attività all’aperto, rendendo questa località un luogo dove tradizione e natura si fondono in un’esperienza unica.