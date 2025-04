“Vicini alla rottura” la famosissima coppia in crisi, dopo tre figli sono pronti a dirsi addio.

Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic potrebbero separarsi dopo sette anni di matrimonio a causa della mancanza di tempo da trascorrere insieme, dovuta ai loro impegni professionali e familiari. La coppia, che ha sempre attirato l’attenzione per la sua apparente stabilità, sta attualmente affrontando difficoltà significative. Le recenti indiscrezioni su una possibile separazione hanno suscitato preoccupazione tra i fan e i media.

Schweinsteiger, ex calciatore tedesco di 40 anni, e Ivanovic, ex tennista serba di 37 anni, si sono incontrati a New York nel 2014, dando inizio a una storia d’amore che ha colpito il pubblico. Nel 2016, hanno celebrato il matrimonio a Venezia, un evento da favola. Insieme, hanno dato alla luce tre figli, l’ultimo dei quali è nato nel 2023, ma ora ci sono segnali di crisi.

Secondo “Bild”, il motivo principale per cui la coppia potrebbe separarsi è il tempo limitato trascorso insieme. Mentre Bastian è spesso in viaggio per lavoro, Ana rimane a Belgrado con i bambini. Questa distanza fisica ha un impatto significativo sulla loro relazione, complicando il mantenimento di un legame solido. Le voci su una possibile rottura si fanno sempre più insistenti, e i fan si interrogano se questa coppia iconica potrà superare le sfide attuali.

Schweinsteiger e Ivanovic hanno storicamente mantenuto un profilo riservato riguardo alla loro vita privata. Tuttavia, gli eventi recenti hanno colto di sorpresa i supporter, che ora attendono ulteriori sviluppi per capire il futuro della loro unione. La situazione è in evoluzione e desterà sicuramente l’interesse di molti.