Vicini al divorzio: Amore al capolinea tra la coppia Vip dopo 20 anni d’amore

Jessica Alba e Cash Warren sarebbero prossimi al divorzio dopo 20 anni insieme, con fonti che indicano difficoltà nel mantenere viva la scintilla e una separazione amichevole per il bene dei figli. Recenti notizie hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla relazione tra i due, con indiscrezioni che parlano di una possibile separazione.

Secondo quanto riportato da TMZ, Jessica e Cash starebbero preparando le pratiche per il divorzio. Fonti citate da People.com affermano che la coppia si sarebbe recentemente separata e foto recenti li mostrerebbero senza fedi nuziali. La loro storia è iniziata nel 2004 durante le riprese del film “Fantastici 4”, dove Alba aveva un ruolo principale e Warren era assistente alla regia. Dopo un fidanzamento nel 2007, i due si sono sposati nel 2008, diventando genitori di tre figli: Honor, Haven e Hayes. Tuttavia, dopo venti anni insieme, le fonti parlano di una spenta scintilla nel loro rapporto, suggerendo che stiano considerando una separazione serena.

Le notizie sul potenziale divorzio sono state amplificate da dichiarazioni di persone vicine alla coppia, che affermano che, nonostante le voci, restano amici e la loro priorità è il benessere dei figli. Una fonte ha dichiarato: “Resteranno uniti. Se chiedono il divorzio, non è per qualche spiacevole dramma. Sembra che siano ancora felici insieme”. Al contempo, Jessica ha rivelato che mantenere viva la scintilla in un matrimonio duraturo non è stato facile. I diretti interessati non hanno rilasciato commenti ufficiali sulla situazione, aumentando ulteriormente le speculazioni.

Nonostante le difficoltà attuali, Jessica Alba ha recentemente postato un messaggio affettuoso per celebrare il sedicesimo anniversario di matrimonio con Cash, avvenuto lo scorso maggio. In un post sui social, ha enfatizzato l’impegno di entrambi nel superare le avversità e mantenere unita la famiglia. Nel suo messaggio ha scritto: “Sedici anni di matrimonio, venti anni insieme. Sono orgogliosa di noi per come siamo arrivati fin qui. Non ci sono regole o indicazioni … Nel bene e nel male abbiamo sempre trovato la strada per tornare l’uno dall’altro.” Questo messaggio ha messo in evidenza la complessità della loro relazione, evidenziando sia momenti felici che sfide vissute nel tempo.