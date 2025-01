Vicenzaoro, generale Bartoloni: “La tutela del Made in Italy e dei distretti produttivi passa dalla legalità”

Il protocollo tra Guardia di Finanza e Federorafi si basa su tre parole chiave: confronto, condivisione e scelta. La protezione del Made in Italy e dei distretti produttivi è fondamentale e deve avvenire attraverso la legalità, ritenuta un fattore essenziale per ogni strategia di sviluppo. Il confronto permette di condurre analisi dettagliate, mentre la condivisione aiuta a identificare le priorità da proteggere. La scelta è quella di promuovere la cultura della legalità, anche mediante iniziative destinate ai giovani, che vedono nel lavoro una via per la propria realizzazione. Questo rappresenta un impegno civico e culturale, oltre che giuridico e organizzativo.

Il generale D. Bruno Bartoloni, comandante del Comando tutela economia e finanza, ha espresso questi concetti durante Vicenzaoro, il salone internazionale b2b organizzato dall’Italian Exhibition Group. La legalità è vista come un elemento cruciale per la crescita economica e la serenità del settore produttivo, in particolare nel contesto del Made in Italy.

La sinergia tra Guardia di Finanza e Federorafi è essenziale per instillare fiducia nel mercato, contrastare le attività illecite e garantire la tutela dei marchi e dei prodotti italiani. La collaborazione prevede anche attività di formazione e sensibilizzazione che mirano a diffondere la cultura della legalità tra le nuove generazioni, affinché possano comprendere l’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del lavoro.

La guardia di finanza svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle attività economiche e nel supporto alla legalità, contribuendo a creare un ambiente competitivo e giusto per tutte le imprese. La partnership con Federorafi non solo rafforza i legami tra le istituzioni e il settore privato, ma rappresenta anche un passo importante verso la costruzione di un futuro in cui il valore del Made in Italy viene riconosciuto e protetto.

In sintesi, il protocollo tra Guardia di Finanza e Federorafi è un impegno condiviso per garantire che i principi di legalità e trasparenza siano al centro dello sviluppo economico italiano, con un particolare focus sulla promozione della cultura della legalità tra i giovani e la protezione delle eccellenze italiane.