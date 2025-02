Vicenza, uomo di 30 anni in escandescenza fermato dalla polizia con spray urticante dopo l’intervento dei fratelli

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato è intervenuta a Vicenza per fermare un uomo in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica. L’episodio si è svolto in un appartamento di viale San Lazzaro, dove gli agenti sono stati chiamati a supporto del personale sanitario. All’arrivo, hanno trovato B.R.A., un 30enne che proferiva frasi deliranti e era trattenuto da uno dei suoi fratelli per prevenire comportamenti pericolosi.

Durante il tentativo di trasportarlo all’ambulanza, l’uomo ha cercato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dal fratello. Tuttavia, in preda a un attacco di violenza, B.R.A. ha colpito il fratello con pugni. Per evitare l’aggressione, gli agenti hanno utilizzato uno spray urticante in dotazione per immobilizzarlo. Successivamente, B.R.A. è stato trasportato in ambulanza scortato dagli operatori di polizia fino all’ospedale di Vicenza, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.

L’intervento evidenzia la necessità di gestire situazioni di emergenza legate a individui in stato di alterazione, spesso potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri. La prontezza della Polizia e del personale sanitario ha consentito di evitare ulteriori escalation e garantire la sicurezza di tutti i presenti.