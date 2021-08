Si è ucciso nella notte nel carcere di Vicenza l’uomo che aveva confessato di aver ucciso il 67enne Mario Valter Testolin. Gelindo Renato Grisotto, 52 anni, muratore, si è impiccato con i pantaloni a una trave del vano doccia, nella cella in cui era detenuto. A trovarlo, di mattina alle 5, gli agenti della Polizia penitenziaria che hanno subito chiamato il medico di guardia.

L’omicidio e la confessione

Grisotto era stato portato in carcere poco dopo la mezzanotte di lunedì in seguito al provvedimento di fermo emesso dalla procura. Era accusato dell’omicidio premeditato avvenuto in mattinata nelle vicinanze della casa della vittima, in via Molinetta a Marano Vicentino. Testolin era stato colpito alla schiena e al torace da due fucilate esplose da Grisotto. L’uomo, durante l’interrogatorio, ha confessato il delitto e ha spiegato di aver agito per contrasti connessi alla vendita di un terreno agricolo a cui era seguita una controversia giudiziaria in sede civile. I carabinieri hanno sentito anche il medico del 52enne: ha riferito che l’uomo alcuni anni fa aveva lamentato disturbi depressivi.

La fragilità psicologica richiedeva misure di sorveglianza

Al momento di disporre il fermo, il magistrato, spiega in un comunicato la procura di Vicenza, “aveva dato disposizione ai militari dell’Arma di rappresentare al personale della struttura carceraria la situazione di fragilità psicologica di Grisotto e l’esigenza di sottoporre a sorveglianza il detenuto. E nel biglietto di carcerazione della compagnia carabinieri di Thiene era indicata espressamente tale necessità”. Ora la procura sta svolgendo gli accertamenti, con acquisizione di rilievi fotografici, documenti e assunzione di informazioni, per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo dopo l’ingresso nella casa circondariale. E per accertare eventuali omissioni e, oppure, negligenze.

L’allarme del Garante dei detenuti

“E’ il trentaquattresimo suicidio in carcere del 2021: siamo alla trentatreesima settimana dall’inizio dell’anno. Il precedente suicidio era avvenuto in un altro istituto solo 36 ore fa”, si legge nella nota del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. “Quando una persona viene affidata allo Stato, esso diventa non solo responsabile della privazione della sua libertà ma anche della tutela dei suoi diritti. Allora, l’interrogativo su come collettivamente si adempia a tale compito diventa ineludibile. E’ per questo che si impone come non più rinviabile – conclude il Garante – per tutti noi una diversa attenzione e azione sul tema dell’esecuzione penale e del carcere”.