Un video che ritrae un poliziotto di Vicenza mentre prende per il collo un ragazzo cubano è stato postato su Instagram da un amico che lo ha denunciato come un episodio di razzismo. Nel video si vedono due poliziotti che si avvicinano al ragazzo chiedendogli il documento di identità mentre lui si rifiuta di fornirlo e se ne va. Poi, nella parte finale del filmato, si vede l’agente prendere per il collo il giovane. “Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa ha chiesto documenti al mio migliore amico”, si legge nel post che accompagna il video. “Lui”, scrive il ragazzo, ”sì è rifiutato” di fornire il documento perché non aveva preso parte alla rissa per cui gli agenti erano intervenuti. “Questo” è un ”atto di razzismo”, la conclusione del giovane.

