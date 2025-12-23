Vicenza, nuovi sportelli AIM Ambiente nei centri civici

Dal 7 gennaio, nei locali dei 9 centri civici della città, sarà assicurata ogni giorno, a rotazione, la presenza di un’operatrice che potrà svolgere tutte le attività amministrative e operative legate ai servizi di AIM Ambiente. Le attività che precedentemente venivano svolte nella sede di San Rocco, come la richiesta di apertura di nuove utenze Tari, la distribuzione delle chiavette, la prenotazione dei bidoni, la ristampa delle bollette Tari, la distribuzione dei calendari e informazioni sulle corrette modalità di conferimento rifiuti, passeranno ora nei locali dei 9 centri civici decentrati.

I giorni in cui saranno operativi gli sportelli di AIM Ambiente nei vari centri civici dalle 9.00 alle 12.00 sono i seguenti: via Turra e Centro Tecchio il lunedì; Laghetto e Riviera Berica il martedì, Villa Tacchi e Villa Lattes il mercoledì; Via Maurisio e Ferrovieri il giovedì; e infine il Centro Proti il venerdì.

In ogni centro civico sarà installata un’adeguata comunicazione in modo che fin da subito si possa offrire un tempestivo servizio alle utenze. Le utenze possono recarsi indifferentemente in uno qualsiasi dei centri civici, secondo i giorni di apertura. Gli orari e le sedi sono riportati anche in home page del sito aimambiente.it.

La capillare distribuzione nei quartieri è stata possibile grazie alla stretta collaborazione instaurata da AIM Ambiente con l’Assessorato alle politiche sociali, ai quartieri e alla partecipazione. Inoltre, l’Assessorato alle risorse economiche, al lavoro e alle Pari opportunità ha dato un contributo all’Azienda promuovendo una formazione sulla Certificazione sulla Parità di Genere.

L’amministratore unico di AIM Ambiente, Andrea Giuseppe Zanonato, ha dichiarato che questa nuova iniziativa rappresenta un’opportunità unica e innovativa di contatto con il territorio. Anche gli assessori Sara Baldinato, Matteo Tosetto e Isabella Sala hanno commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando l’importanza di avvicinare i servizi ai cittadini e di promuovere la partecipazione e l’informazione nei quartieri.