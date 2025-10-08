Vicenza e il dibattito sull’occupazione suolo pubblico

Bar e ristoranti devono pagare una tassa per occupare il suolo pubblico, così come gli ambulanti. Se eccedono anche di un minuto, vengono subito multati. Tuttavia, i membri della Flottiglia a Vicenza, dopo aver ricevuto onori dal sindaco Possamai, si trovano in piazza Biade senza autorizzazione e senza essere invitati a lasciare l’area.

Alessandro Benigno, presidente di Fratelli d’Italia Vicenza, critica questa situazione, sottolineando la disparità di trattamento tra chi rispetta le regole e chi invece occupa abusivamente gli spazi pubblici. Affermando in modo sarcastico che gli occupanti dovrebbero aver pagato le necessarie tasse e licenze per occupare il suolo, Benigno chiede al sindaco di chiarire la situazione.

Benigno continua la sua critica, evidenziando che, dopo l’occupazione dell’ex Baronio, ora si assiste a un’ulteriore violazione delle norme. In questo contesto, lamenta il silenzio della giunta comunale davanti a tali violazioni che danneggiano commercianti e lavoratori onesti, costretti a pagare per gestire le loro attività.

Il consigliere comunale Valerio Sorrentino si unisce alle critiche, annunciando che presenterà un’interrogazione per capire se l’occupazione con tende e banchetti in piazza Biade sia stata autorizzata e se siano state pagate le tasse richieste. Si interroga anche sul motivo per cui la Polizia Locale non intervenga per procedere con uno sgombero.

Sorrentino conclude esprimendo preoccupazione per un atteggiamento che tende a scaricare le responsabilità sulla Questura, invece di affrontare direttamente la questione.