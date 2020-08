Una bambina di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere caduta dal terzo piano. E’ successo oggi, intorno alle 14 in una palazzina di Piovene Rocchette, comune dell’Alto Vicentino. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le informazioni raccolte dall’Adnkronos, la bimba, dopo esser salita su una sedia vicino alla finestra, si sarebbe sporta troppo, precipitando così nel vuoto e finendo sull’erba, che ha attutito in qualche modo l’impatto. Trasportata in elicottero all’ospedale in codice rosso, è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale in condizioni comunque gravi.

