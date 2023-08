Vicenda Blue Panorama: Ministro convoca sindacati e associazioni il 16 agosto

– Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha convocato per il giorno 16 agosto, alle ore 11:00, i sindacati e le associazioni “per l’espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo” avviata da Blue Panorama Airlines, in liquidazione giudiziale dal 23 maggio scorso. Alla riunione, che si terrà in videoconferenza, parteciperanno Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, l’Associazione nazionale professionale aviazione civile Anpac e l’Associazione nazionale professionale assistenti di volo Anpav.

Com’è noto, a dicembre 2022 il Tribunale di Milano aveva emesso un decreto di ”improcedibilità della domanda di concordato preventivo” presentato il 28 ottobre 2021 da Blue Panorama Airlines, il cui controllo è stato esercitato dal fondo americano Bateleur Capital, che a maggio 2022 aveva acquisito il vettore dal Gruppo turistico Uvet.