“Nel palcoscenico del Teatro Sistina di Roma, traguardo importante dove approdo con Rai2, porto nel mio cuore due immagini: quella di mia mamma, a cui dovevo una trasmissione del genere, e l’altra di Raffaella Carrà: quando nel ‘98 Giovanni Minoli andò via dalla Rai, io ero al massimo della mia carriera, ma nonostante ciò fui allontanato per fare un dispetto a Minoli, non fui più chiamato. Raffaella mi telefonò per dirmi che ero fortissimo, mi consigliò di credere in me stesso dicendomi che ce l’avrei fatta: Raffaella sarebbe stata contenta di vedermi qui”. Lo racconta Pascal Vicedomini presentando ‘Paradise’, il nuovo ‘late night show’ dedicato a cinema, musica, costume, arte e spettacolo che il giornalista condurrà da domani in seconda serata su Rai2 per otto settimane.

“Paradise”, ideato dallo stesso Vicedomini, è un varietà che vuole esaltare il talento e i traguardi degli artisti italiani ma che darà spazio anche alle principali notizie dello show business internazionale. “È un late night show mai visto in Italia – dice Vicedomini – che ripropone un po’ il format di Letterman. Da una parte ci sono io con la mia scrivania e dall’altra l’orchestra di Marcello Cirillo, pronta a suonare ad ogni occasione, come ad esempio all’arrivo di un ospite. E’ un programma fatto al 90 per cento in teatro, il resto con contributi internazionali grazie a un accordo con la Reuters. Avremo un contributo di Sting per la tragedia che stiamo vivendo in Ucraina e anche di Fabrizio Moro. Nella prima puntata mi sono fatto accompagnare da Carlo Verdone e da Clementino, che insieme sono divertentissimi”.

Nel cast di ‘Paradise’, oltre a Cirillo, ci saranno anche Francesca Tizzano e Aurelio Trombetta e i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista, per un magazine tv ricco di testimonianze e contributi dei grandi protagonisti di ogni genere di intrattenimento, con approfondimenti, incursioni dietro le quinte, le anteprime dai set cinematografici, le novità in arrivo nei vari settori dell’intrattenimento. Ospiti della prima puntata, oltre a Verdone e a Clementino, Serena Autieri e Massimo Piparo, il premio Oscar Francesca Lo Schiavo, il candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, James Senese, le infermiere volontarie della Croce Rossa con l’ispettrice nazionale Sorella Bruna Emilia Scarcella e la giornalista Marzia Roncacci del Tg2.