Vibrazioni Artistiche: Fatboy Slim e Musica al Matis di Bologna

Il Matis di Bologna si afferma come un importante punto di incontro per sonorità innovative e sperimentazioni artistiche, offrendo un programma ricco di eventi che evidenziano il legame tra arte e musica. L’8 febbraio, la serata Clorophilla presenta “Art Meets Art”, un’iniziativa che trasforma il club in uno spazio espositivo. Dalle 21.30 a mezzanotte, vari artisti come Alessio Bonini, Deborah Pietragalla e Andrea Marcaccini interagiranno con la musica, creando una sinergia che celebra la creatività contemporanea, in concomitanza con Arte Fiera.

Il 15 febbraio si svolgerà l’atteso show di Fatboy Slim, una vera icona della musica globale. Norman Cook, noto per aver rivoluzionato la club culture con il big beat, ha una carriera costellata di successi, tra Grammy e Brit Awards. Il suo recente documentario “Right Here, Right Now” e il riconoscimento agli MPG Awards per il suo contributo alla musica britannica rendono la sua esibizione al Matis un evento imperdibile.

Il programma si conclude il 22 febbraio con il set ipnotico di Ilario Alicante, un giovane talento della scena elettronica internazionale, che porterà l’energia dei festival più importanti. Così, il mese di febbraio al Matis diventa un viaggio che unisce passato e futuro, visione e ritmo, trasformando l’esperienza del clubbing in un’esperienza sensoriale totale.