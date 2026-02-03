12.4 C
Vibonese: la Calabria tra mare e borghi nascosti

Vibonese: la Calabria tra mare e borghi nascosti

Nel cuore della Calabria tirrenica, la provincia di Vibo Valentia sta vivendo una trasformazione, affiancando alla crescita turistica la ricerca di mete autentiche, non affollate, capaci di unire natura, cultura e vita locale. Le osservazioni dei principali portali di viaggio confermano questa tendenza verso destinazioni alternative e sostenibili, un quadro in cui il Vibonese trova una nuova centralità, non solo per il suo mare ma anche per borghi, campagne, boschi e aziende agricole impegnate nella legalità.

I dati confermano che la provincia è la locomotiva del turismo calabrese. La Costa degli Dei, con i suoi 55 chilometri di litorale, attrae un pubblico eterogeneo anche fuori stagione. Il cuore scenografico è Capo Vaticano, con le sue baie dalle acque terse. Le attività outdoor hanno ampliato l’offerta. Più a nord, Tropea rimane un’icona con il suo santuario di Santa Maria dell’Isola e la spiaggia del Mare Picciolo. A Zambrone si trovano fondali per immersioni, mentre Briatico mostra il suo volto marinaro con la spiaggia della Rocchetta.

Il percorso costiero porta a Pizzo. Qui si visita la chiesa di Piedigrotta, scavata nell’arenaria, e il castello aragonese, sede del museo Murat. In Piazza della Repubblica si può assaggiare il tartufo gelato.

L’entroterra offre scenari diversi. A pochi minuti da Pizzo, il lago Angitola è un’oasi WWF. Più all’interno, Vibo Valentia custodisce le vestigia di Hipponion e il Museo Archeologico Nazionale, che ospita la rara laminetta orfica. L’altopiano del Monte Poro è un mondo di pascoli, noto per la ‘nduja di Spilinga e i formaggi pecorini.

Si diffonde un’agricoltura basata sulla legalità, come dimostra la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. A Dinami, antichi mestieri come quello del falegname si rinnovano, mentre nei boschi resiste il lavoro dei carbonai. L’artigianato locale continua con scalpellini, maestri pipai e ceramisti.

Chi cerca natura e silenzio trova nella Riserva naturale di Cropani-Mongiana sentieri didattici e un giardino botanico. La visita alle Reali Ferriere Borboniche racconta un importante passato industriale. Salendo verso la Certosa di Serra San Bruno, si attraversa un paesaggio ricco d’acqua e vegetazione, un luogo ancora legato ai ritmi di silenzio e preghiera dell’ordine certosino.

Anche la scienza trova spazio: a Filadelfia una farmacia sviluppa una linea cosmetica con estratti dalla cipolla di Tropea, mentre un istituto di ricerca botanica trasforma scarti vegetali in risorse, unendo innovazione e radici territoriali.

