Vianello sgancia un’altra bordata contro Wilma: “Ancora innamorata di me?”

Gli over di questo GF Vip stanno regalando parecchie gioie, in particolare Wilma Goich che oltre alla chimica artistica con Daniele Dal Moro continua il suo botta e risposta con Edoardo Vianello. Adesso è la volta del cantante, che dalle pagine di Nuovo Tv ha fatto delle insinuazioni sull’ex moglie. Secondo Vianello, la Goich potrebbe essere ancora innamorata di lui. L’autore di Abbronzatissima è anche tornato a ripetere di non aver mai tradito Wilma (ma su questo mi sento di credere alla cantante).

“Wilma ha sempre parlato di noi e continua a farlo in tv. Però lei dimentica che siamo separati da cinquant’anni. Forse non ha altro da raccontare… Sarà pure ancora innamorata di me, però credo che farebbe meglio a smettere di parlare di noi. Cosa mi ha dato più fastidio di quello che ha detto? Lei è una brava persona, ma ogni tanto non sa quello che dice. Inoltre è ancora arrabbiata perché sostiene ovunque che io le abbia fatto le corna. La cosa mi fa ridere perché non è andata così. Però non mi va nemmeno di aggiungere altro. Io non l’ho mai tradita. Parla di me perché mi ama ancora? Perché il fatto è che dopo mezzo secolo è incavolata per qualcosa che non è mai esistito e non ho mai fatto”.

Vianello replica alle accuse di Wilma: “Io amavo davvero molto mia figlia”.

“Ha raccontato che quando è morta mia figlia lei mi ha chiamato alle 3 di notte e io non mi sono mosso di casa? Al dolore ognuno reagisce come può. Non mi va di commentare. Io ero molto legato a mia figlia e nessuno può dire il contrario. Per andare avanti io mi concentro sui bei ricordi che conservo. La sofferenza che provo la lascio chiusa nella parte più intima della mia vita e non la espongo. Basta che io chiuda gli occhi che rivedo mia figlia che guardava con me le partite di calcio”.