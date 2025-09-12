Viaggio tra poesia e natura nella Val Tanaro in Liguria

Un viaggio affascinante nella Val Tanaro, all’insegna della poesia e della natura, si svolgerà nella Sala Colombo di Ormea. Dal 20 settembre al 5 ottobre, sarà allestita la mostra fotografica “Dolcemente viaggiare. Luoghi per un turismo lento ed ecosostenibile”, realizzata da Lorena Durante e Gabriele Cristiani. Questo evento fa parte della rassegna culturale “Profili d’Autore – migrAzioni”, dedicata a progetti artistici che interagiscono con memoria, identità e paesaggio.

La mostra presenta due approcci distinti: un’interessante sezione in bianco e nero e un’altra a colori. Lorena Durante, fotografa e autrice del progetto “Riportare alla luce”, propone scatti in bianco e nero che trasformano borghi e paesaggi in visioni eteree. Durante spiega: “Il bianco e nero rende questi luoghi senza tempo, come se fossero al di fuori della realtà quotidiana. Invito a rallentare e lasciarsi attraversare dalla meraviglia”.

Gabriele Cristiani, fotografo naturalista e guida del Parco delle Aree Protette delle Alpi Marittime, offre il suo punto di vista attraverso immagini a colori che catturano la vitalità della natura, i cambiamenti delle stagioni e i dettagli nascosti che rendono la valle unica e da preservare.

Il percorso espositivo unisce così due linguaggi visivi che si completano: il colore celebra la bellezza autentica, mentre il bianco e nero cerca l’essenza senza tempo. La mostra invita a una forma di turismo più consapevole, lento e sostenibile.

L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile il venerdì pomeriggio e durante il fine settimana. L’inaugurazione si terrà il 20 settembre alle ore 16.