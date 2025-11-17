Viaggio tra le curve della Malesia: una guida completa

Marc Marquez ha recentemente visitato il paddock della MotoGP a Valencia per partecipare al galà di fine stagione come campione del mondo. Dopo un infortunio a Mandalika, il pilota potrà presto iniziare un programma di riabilitazione finalizzato al rientro nel 2026.

Il pilota della Ducati ha espresso la sua determinazione, sottolineando che il periodo di pausa invernale sarà breve. “Non parteciperò ai test, poiché il recupero e la riabilitazione sono le mie priorità”, ha dichiarato in un’intervista a Sky Sport MotoGP. Ha anche rivelato di aver annullato le sue vacanze di dicembre, rendendo chiaro che il tempo a disposizione è limitato.

Marquez ha mostrato una certa tranquillità riguardo all’assenza dai test su pista, affermando: “Abbiamo un’idea chiara del percorso da seguire e la Malesia sarà l’occasione per confermare le scelte fatte”.

