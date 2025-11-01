15.7 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Viaggi

Viaggio tra i costi della pubblica amministrazione europea

Da stranotizie
Viaggio tra i costi della pubblica amministrazione europea

Le istituzioni europee vedranno un significativo aumento delle spese nell’anno prossimo, con un incremento che toccherà i 3 miliardi rispetto a spese passate. Il budget per la pubblica amministrazione Ue salirà da 12,8 a 13,4 miliardi di euro, un chiaro segnale del costo crescente di questo sistema, che continua a gravare sui cittadini.

Tra i costi più rilevanti ci sono le spese per i membri del Parlamento. Nel 2026, la voce relativa a deputati, personale e collaboratori costerà 1,5 miliardi, aumentando di 100,9 milioni rispetto all’anno attuale. Questo include indennità, rimborsi di viaggio e spese connesse alle attività parlamentari. I costi per le missioni e gli spostamenti da Bruxelles a Strasburgo e Lussemburgo ammonteranno a 29,4 milioni, un aumento rispetto agli anni precedenti.

Inoltre, anche le indennità transitorie per i parlamentari in uscita arriveranno a 2,2 milioni, per assisterli nel periodo post-mandato. Sul fronte delle indennità della presidente Roberta Metsola, ci sono 219 mila euro destinate a spese di soggiorno e rappresentanza, oltre alla già consistente indennità mensile.

Le spese non si fermano qui: per i “portaborse”, cioè gli assistenti dei deputati, sono previsti 279 milioni. Vi è anche un impegno di 290 mila euro per promuovere relazioni sociali tra il personale, includendo sovvenzioni per attività culturali e sportive.

Infine, la Commissione europea, che ha il compito esecutivo, rappresenta un ulteriore centro di spesa, con 13,4 milioni destinati a stipendi e indennità per i commissari. Anche le pensioni degli ex membri della Commissione e degli euro-parlamentari sono significativamente alte, con un budget di 14,2 milioni e 24,2 milioni rispettivamente, segnando un incremento notevole nel complesso della spesa.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina sostenibile in Valtellina: piatti e consigli senza sprechi
Articolo successivo
Passeggiata a sei zampe: un successo a Savignano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.