Viaggio nella Memoria: La Vacanza Italiana con Valtur

È in arrivo un nuovo magalogue di Valtur, un viaggio che esplora la memoria collettiva degli italiani riguardo al turismo. Questa edizione nasce dopo che Valtur è stata registrata nel Registro dei Marchi Storici Italiani, un riconoscimento che celebra oltre cinquant’anni di esperienze vacanziere nel nostro Paese.

Il tema centrale di questo magalogue invernale è “La vacanza degli italiani”, approfondito attraverso articoli inediti che ne descrivono significato e trasformazioni. Non si tratta solo di una semplice promozione dei prodotti, ma di un progetto culturale che analizza la vacanza come un fenomeno sociale e simbolico.

Per arricchire i contenuti, Valtur ha coinvolto autori di spicco, tra cui scrittori e giornalisti, che offrono le loro prospettive su vari aspetti del turismo, con sezioni dedicate a temi come costume, tecnologia e linguistica. Tra le voci significative ci sono Emilio De Risi, Giulia Blasi, Donata Columbro e Andrea Colamedici.

Un contributo speciale a cura di Roberto Gentile chiude questo panorama, esplorando la storia di Valtur e arricchito da immagini d’archivio. L’obiettivo di questo magalogue è narrare la programmazione con un focus sull’identità collettiva degli italiani, offrendo un racconto che intreccia storia e innovazione.

Il formato del magalogue rimarrà pratico e intuitivo, con una forte componente visiva, includendo gallerie fotografiche e illustrazioni di Carol Rollo. I lettori troveranno anche contenuti ludici e playlist musicali per ogni destinazione, creando un legame tra gli utenti e le esperienze di viaggio.

Valtur continua a evolversi, proponendo un prodotto editoriale che racconta la sua storia e quella del turismo italiano in modo contemporaneo e coinvolgente.

