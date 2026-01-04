Viaggio in treno storico da Novara a Varallo Sesia

Gli amanti dei viaggi a ritmo lento a bordo di splendidi treni storici possono tornare a godersi il percorso sui vagoni d’epoca della linea ferroviaria della Valsesia che collega Novara con Varallo Sesia. Questo viaggio imperdibile consente di scoprire un angolo d’Italia autentico e poco battuto, con speciali località da esplorare e l’imponente complesso architettonico del Sacro Monte di Varallo, Patrimonio UNESCO.

Il percorso lungo 54 chilometri permette di ammirare paesaggi naturali che cambiano con dolcezza, tra risaie, colline, montagne e borghi storici, respirando l’atmosfera di un tempo che sembra essersi fermato. Il viaggio in treno storico, organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di Varallo e Regione Piemonte, parte il 24 gennaio 2026 e consente di salire a bordo dell’antico centoporte trainato da una locomotiva a vapore.

Il treno parte dalla stazione di Novara e attraversa paesaggi in continua trasformazione, con fermate previste a Briona, Fara, Sizzano, Ghemme e Romagnano Sesia. Dopo questa fermata, il convoglio si inoltra nella Valsesia, conosciuta anche come la “Valle più verde d’Italia”, dominata dal massiccio del Monte Rosa, superando le stazioni di Prato Sesia, Grignasco e le pendici del Monte Fenera, fino a raggiungere Borgosesia, Quarona e infine Varallo, immerso in paesaggi suggestivi.

A Varallo, si potrà visitare il Sacro Monte di Varallo, il più antico dei Sacri Monti italiani, fondato alla fine del XV secolo per riprodurre la Gerusalemme biblica. Il complesso, Patrimonio UNESCO, ospita cappelle con statue e affreschi a grandezza naturale che narrano la vita di Cristo, integrando arte, architettura e paesaggio.

Gli orari delle fermate previste sono: Novara (partenza 09:00), Briona (arrivo 09:19, partenza 09:20), Fara (arrivo 09:25, partenza 09:26), Sizzano (arrivo 09:31, partenza 09:32), Ghemme (arrivo 09:36, partenza 09:37), Romagnano Sesia (arrivo 09:44, partenza 09:45), Prato Sesia (arrivo 09:51, partenza 09:52), Grignasco (arrivo 10:02, partenza 10:03), Borgosesia (arrivo 10:13, partenza 10:14), Quarona (arrivo 10:26, partenza 10:27) e Varallo Sesia (arrivo 10:40).

Le informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle modalità di acquisto verranno presto aggiornate sul sito ufficiale dei Treni Turistici. Il viaggio includerà il trasporto di andata e ritorno sul treno storico trainato dalla locomotiva a vapore, l’accoglienza a bordo da parte delle guide turistiche abilitate e dei volontari del Museo Ferroviario Valsesiano, nonché le visite guidate ai luoghi di interesse. Il treno storico non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio viaggio esperienziale che combina storia, cultura e gastronomia locale.