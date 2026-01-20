Viaggio in Spagna con Valentino

Valentino Garavani, il grande stilista, è scomparso a 93 anni a Roma il 19 gennaio scorso. Le donne vogliono essere bellissime e Valentino le ha rese bellissime davvero, grazie al suo raffinato senso estetico e alla cura quasi maniacale per il dettaglio. Le sue creazioni uniche lo hanno avvicinato a molte reali, che hanno stretto con lui una vera e propria amicizia, entrando nella sua “famiglia allargata” e condividendo con lo stilista vacanze sul suo lussuoso yacht, TM Blue One, e momenti privati.

Tra le sue principali estimatrici c’è la regina Sofia di Spagna, cliente e amica di lunga data dello stilista italiano fin dagli anni Settanta. Il primo abito “storico” della futura consorte di re Juan Carlos fu immortalato sulla copertina di Paris Match nel novembre 1975. Da allora, il sodalizio tra la musa e il couturier si consolidò sempre di più, tanto che anche anni dopo Sofia continuava a rivolgersi a lui per eventi di Stato, incontri ufficiali e gala.

La regina nutriva una profonda stima per lo stilista italiano, dimostrata in più occasioni. Una delle più significative risale al 9 settembre 2017, quando il Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia ospitò una serata di gala in occasione della première della nuova versione de La Traviata, l’opera simbolo di Giuseppe Verdi. La produzione fu curata proprio da Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, suo storico braccio destro, insieme al Teatro dell’Opera di Roma. I costumi, firmati da Valentino, aggiunsero classe ed eleganza alla rappresentazione.

Fra le personalità presenti spiccava anche la regina Sofia di Spagna che rubò la scena al suo arrivo, accolta dalla folla che gridava “¡Viva la Reina!”. Circondata da otto guardie di sicurezza, la sovrana posò in una foto ormai celebre con lo stilista e Monica Bellucci, conversando con Valentino e altri ospiti prima di prendere posto. Tra gli invitati aristocratici anche Luis Alfonso de Borbón, duca d’Angiò, al braccio della moglie Margarita Vargas.