Viaggio in Messico: scopri culture e meraviglie nascoste

La serie di presentazioni per il 2025, organizzata dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CAMEXITAL), ha avuto l’obiettivo di promuovere il turismo in Messico, evidenziando le meraviglie del paese. Massimo Ariello, esperto del Messico da 40 anni, ha catturato l’attenzione del pubblico con una narrazione coinvolgente sulla storia e la geografia messicana, sottolineando che la destinazione è ideale in ogni periodo dell’anno.

Il tour, terminato a Bologna, ha toccato diverse città italiane tra cui Reggio Calabria, Salerno, Napoli, Palermo, Catania, Lecce, Brindisi, Bari, Forlì e Ferrara. Ariello ha spiegato che la storia messicana inizia con le migrazioni asiatiche e si sviluppa con la fondazione degli Aztechi a Tenochtitlan, l’attuale Città del Messico. Ha poi descritto le lotte contro la colonizzazione spagnola, seguite dalla nascita della prima Costituzione nel 1821 e dalla rivoluzione sociale del 1910, che ha visto l’emergere di figure emblematiche come Emiliano Zapata e Pancho Villa.

Attualmente, l’Italia contribuisce con circa 120-130 mila visitatori all’anno, ma il numero di turisti italiani per vacanza si aggira attorno alle 50 mila, in parte a causa della carenza di voli diretti. La compagnia di bandiera Aeromexico offre pochissimi posti per il mercato italiano. Tuttavia, i tour operator italiani stanno facendo un ottimo lavoro utilizzando hub europei con maggiori frequenze di voli diretti.

Il Messico offre tre aree turistiche principali: il “sureste” precolombiano, le città coloniali e il Messico centrale. Tra le attrazioni ci sono Città del Messico e diverse località storiche. È prevista una continuazione del roadshow nel 2026, con tappe in altre città italiane.