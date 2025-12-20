Viaggio in Italia: Padova

L’avvocato Alberto Berardi ha chiesto al giudice dell’udienza preliminare, Laura Alcaro, una sentenza di non luogo a procedere per Francesco Messina, ex prefetto di Padova. Secondo l’avvocato, l’uso delle auto blu e degli autisti messi a disposizione dalla Prefettura era legittimo a causa della necessità di protezione per il passato da poliziotto di alto livello di Messina.

Il pm Benedetto Roberti aveva sollecitato il rinvio a giudizio per Messina, sostenendo che non c’era nessuna valutazione di rischio. La decisione sarà presa a gennaio, quando il giudice dell’udienza preliminare scioglierà la sua riserva e dirà se l’ex prefetto meriti un processo o meno.