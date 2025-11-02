Viaggio in Italia: 5 destinazioni da scoprire a novembre

Novembre è un mese ideale per chi desidera visitare l’Italia. In molte zone, il clima è ancora mite, i turisti sono pochi e i prezzi delle strutture ricettive sono tra i più bassi dell’anno. Ecco cinque destinazioni interessanti per una vacanza all’insegna del risparmio.

Le Cinque Terre, in Liguria, sono una meta imperdibile. Questo periodo dell’anno offre colori splendidi nei borghi, temperature sopra i 15 gradi e la possibilità di lunghe passeggiate senza la folla. A Monterosso, Corniglia e Riomaggiore, ci si può inoltre fermare per meno di 70 euro a notte.

Passando alla Toscana, Lucca è una scelta affascinante. Con le sue mura ben conservate e i giardini, è un luogo ideale per rilassarsi. Da non perdere il Puccini Museum, dove si può vedere il pianoforte su cui è stata composta la “Turandot”. I prezzi per una notte in un albergo o B&B si aggirano attorno ai 60 euro.

Se si cerca pace e relax, il Lago di Bolsena è perfetto. Situato vicino a Viterbo, offre temperature autunnali intorno ai 20 gradi, ideali per passeggiate. Le località vicine organizzano mercatini artigianali e eventi per famiglie.

Ferrara, spesso sottovalutata, conquista con la sua atmosfera nebbiosa. I luoghi da visitare includono la Via delle Volte, la Cattedrale e il Castello Estense. I prezzi per una notte iniziano da poco più di 50 euro.

Infine, i Castelli Romani offrono borghi incantevoli come Castel Gandolfo e Rocca di Papa. Con temperature miti e strutture ricettive a partire da 50 euro a notte, è una meta perfetta per esplorare laghi e aree archeologiche.

