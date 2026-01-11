Viaggio in Giappone scompare agente di viaggio a Fano

Nella città di Fano, un mistero ha avvolto la scomparsa di Antonella Ago, una sessantatreenne titolare dell’agenzia di viaggi “Il vicolo dei viaggi”. La donna risulta irreperibile da alcuni giorni e nemmeno la sua famiglia è riuscita a mettersi in contatto con lei. Un comportamento insolito per l’imprenditrice, che è sempre stata presente nella sua agenzia e reperibile per i clienti.

La figlia di Antonella ha denunciato la scomparsa ai carabinieri dopo averla chiamata ripetutamente al cellulare senza ricevere risposta e non averla trovata nella sua abitazione. I clienti dell’agenzia hanno effettuato diverse segnalazioni ai militari, poiché non sono riusciti a rintracciare la titolare per ritirare documenti e pratiche per i viaggi imminenti.

Tra i clienti ci sono anche famiglie che hanno effettuato diverse vacanze con “Il vicolo dei viaggi” e che hanno pensato al peggio, augurandosi che Antonella non abbia avuto problemi di salute. Un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’agenzia mercoledì ha pubblicizzato un viaggio in Giappone, ma un esperto di social sostiene che potrebbe essere stato programmato diversi giorni fa per la pubblicazione dopo le vacanze natalizie.

Una signora residente in Romagna ha prenotato una vacanza in Vietnam attraverso l’agenzia e, dopo aver saldato la quota del viaggio, non è più riuscita a mettersi in contatto con la titolare. La donna non ha ricevuto tutti i documenti necessari e rischia di non poter partire, perdendo la somma versata. I carabinieri parlano di allontanamento volontario, ma le indagini sono in corso e non è possibile ancora escludere nessuna pista.