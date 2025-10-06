19.1 C
Viaggio in Campania e Puglia: esperienze uniche e autentiche

Viaggio in Campania e Puglia: esperienze uniche e autentiche

Worldwide Reps Italia si distingue nel settore del turismo, proponendo un approccio che valorizza l’esperienza umana e la sostenibilità. Il DMC, guidato da Roberto Pagnotta e Marco Rottino, si presenta al TTG Travel Experience con una programmazione innovativa incentrata sul cliente, unendo passione e competenza. La mission è quella di riportare il turismo al suo significato autentico, fortemente legato alla relazione tra chi accoglie e chi viaggia.

Il team di Worldwide Reps Italia ha accumulato esperienze in tutto il mondo, da New York a Tokyo, creando relazioni e testando servizi. Questa conoscenza si traduce in un’offerta altamente personalizzata: le guide vengono selezionate in base ai desideri del cliente, ed ogni aspetto del viaggio è curato con attenzione, mantenendo vivo il concetto di fiducia e passione.

Specializzata nell’incoming B2B per Campania e Puglia, WWRI si rivolge a aziende MICE e tour operator, offrendo esperienze autentiche e uniche. La programmazione recente include itinerari enogastronomici, culturali e lifestyle mediterraneo, con opzioni su misura per gruppi e singoli.

Tra le novità presentate al TTG, ci saranno esperienze esclusive come visite private al Teatro San Carlo, corsi di cucina tradizionale e masterclass di pizza con il miglior pizzaiolo al mondo. Gli ospiti potranno anche esplorare le antiche sartorie napoletane e partecipare a corsi di arte in scenari suggestivi.

WWRI non si limita a offrire tour, ma punta a generare emozioni e costruire storie per ogni cliente. La presenza al TTG 2025, presso lo stand del Comune di Napoli, offrirà l’opportunità di discutere progetti customizzati per un turismo di qualità in Campania e Puglia, inclusi servizi nautici.

