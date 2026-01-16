Viaggio in Austria

Il turismo invernale sta diventando una materia riservata, grazie a una nuova campagna lanciata da Austria Tourism. Questa campagna chiede ai visitatori di firmare un accordo di non divulgazione (NDA) simbolico prima di scoprire alcune delle destinazioni invernali meno conosciute del Paese. L’idea è quella di ribaltare uno dei rituali più comuni del viaggio contemporaneo: la condivisione compulsiva. Invece di incoraggiare il racconto pubblico dell’esperienza, la campagna invita a scoprire senza esporre, trasformando il segreto in valore.

Il progetto nasce in un contesto in cui l’overtourism è diventato un problema globale, con città come Barcellona e Venezia che discutono apertamente di limiti e restrizioni ai flussi turistici. L’Austria sceglie una strada diversa, provando a redistribuire l’attenzione dai luoghi iconici e sovraffollati verso gemme nascoste, meno esposte e più sostenibili nel lungo periodo. La campagna punta a un modello di turismo equilibrato, capace di valorizzare territori meno battuti e allo stesso tempo proteggere quelli più fragili dalla pressione eccessiva.

Il cuore dell’idea è un non-disclosure agreement volutamente ironico, che non ha alcun valore legale, ma introduce una dinamica narrativa potente. Firmarlo non ha alcun valore legale, ma introduce una dinamica narrativa potente. Dopo la firma dell’NDA sul sito dedicato, gli utenti accedono a oltre 120 consigli curati: piste da sci poco affollate, punti panoramici, spa nascoste, rifugi di montagna frequentati soprattutto dai locali.

La campagna vive principalmente sui social media, dove sfrutta una dinamica ormai familiare agli utenti: la FOMO. Nei video teaser, i luoghi sono pixelati, i nomi coperti, i dettagli oscurati. Si vede abbastanza da incuriosire, ma mai abbastanza da soddisfare. L’unico modo per scoprire tutto è firmare l’NDA. In un’epoca di iper-esposizione, Austria Tourism sceglie la sottrazione come leva creativa. Meno mostra, più attira.