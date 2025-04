Viaggio di sopravvivenza da Argentina a Cile di 15 nandù di Darwin

Un gruppo di quindici nandù di Darwin, una specie a rischio di estinzione, ha intrapreso un viaggio straordinario dall’Argentina al Cile per cercare di sopravvivere. Questo spostamento, che ha coperto 1.000 chilometri dal Parco Patagonia argentino alla regione di Aysén in Cile, è avvenuto in casse di legno trasportate da camion. Si tratta della prima translocazione internazionale di fauna selvatica in America Latina. Il piano prevede di liberare i nandù in natura per ripopolare un habitat dove un tempo erano abbondanti. L’iniziativa è stata coordinata da organizzazioni come Rewilding Argentina, Rewilding Chile e Tompkins Conservation, con il sostegno di enti locali.

I nandù sono cruciali per la salute delle praterie patagoniche, ma la loro popolazione sta diminuendo a causa della caccia e della conversione delle praterie in terreni agricoli. Gli agricoltori considerano i nandù una minaccia per i raccolti, poiché si nutrono di piante a foglia larga. Tuttavia, la riduzione della loro popolazione avrà conseguenze negative sull’ecosistema. Per affrontare questo problema, le associazioni stanno cercando di reintrodurre i nandù, facilitando il loro ritorno nelle vaste praterie cilene. Gli esemplari sono stati sottoposti a controlli veterinari e quarantena, e saranno monitorati tramite GPS per studiarne l’adattamento.

Kris Tompkins, presidente di Tompkins Conservation, ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro l’estinzione. Anche il ministro dell’agricoltura cileno ha evidenziato questo trasferimento come un segnale di collaborazione per la protezione delle specie minacciate.