Viaggio di lusso nel deserto: Dream of the Desert in Arabia Saudita

L’apertura delle prenotazioni per “Dream of the Desert” rappresenta una svolta nel turismo di lusso in Arabia Saudita. Arsenale S.p.A., un’azienda italiana che crea esperienze ferroviarie esclusive, presenta il suo primo progetto realizzato al di fuori dell’Europa, progettato per cambiare il modo di viaggiare nel Golfo.

Dal 2026, un treno di lusso percorre la penisola arabica, offrendo ai passeggeri un viaggio tra deserti, siti archeologici e un servizio d’élite. La presentazione del progetto è avvenuta durante il festival internazionale “Tourise”, dove Arsenale ha firmato accordi con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund, creando un’alleanza tra le competenze italiane e la visione saudita. L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello di turismo esperienziale che coniughi lusso, cultura e sostenibilità, contribuendo alla trasformazione del Regno.

Il treno, realizzato interamente da esperti italiani, dispone di quattordici carrozze che offrono ambienti eleganti e confortevoli, con 31 suite e due suite Reali per un totale di 66 ospiti. Gli interni celebrano il design italiano, combinandolo con elementi dell’ospitalità saudita, offrendo un’esperienza unica.

I viaggi includono cinque itinerari tematici che esplorano diversi aspetti della cultura saudita. Tra questi, “The Northern Sands” porta i passeggeri tra antiche fortezze e dune, mentre “A Taste of AlUla” unisce modernità e patrimonio. Esperienze speciali come “Ramadan Nights” e “Summer Mirage” sono pensate per momenti particolari dell’anno.

I biglietti partono da 30.000 SAR a notte per cabina, con un deposito di 3.000 SAR per la pre-riservazione, garantendo l’accesso prioritario al viaggio. “Dream of the Desert” si posiziona come una delle esperienze ferroviarie di lusso più esclusive al mondo, rivolta a un pubblico internazionale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo