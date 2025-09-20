21.8 C
Viaggio della legalità: Castelfranco a Napoli contro la mafia

Da StraNotizie
Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha avviato per il terzo anno consecutivo il “Viaggio della legalità”. Si tratta di un’iniziativa che dura tre giorni e si svolge in luoghi critici per il rispetto delle norme, dove sono presenti infiltrazioni mafiose. Quest’anno la destinazione è Napoli, un simbolo delle sfide contro la criminalità e del riscatto sociale.

Durante il viaggio, il gruppo parteciperà alla Seconda Giornata Anticamorra organizzata dal Comune di Napoli, su proposta del magistrato Catello Maresca. È prevista la visita a Scampia, e si stanno organizzando incontri con collaboratori di giustizia ed ex camorristi. L’iniziativa è finanziata dal Fondo degli Amministratori Sotto Tiro, un sostegno di cui beneficia anche il sindaco Gargano, che ha ricevuto minacce nel corso degli ultimi anni, con un episodio di vandalismo ai danni della sua auto. Pertanto, l’indennità che riceve, poco più di 8.000 euro, viene completamente reinvestita a favore della comunità.

Quest’anno, oltre ai ragazzi delle scuole, il viaggio è aperto a circa trenta persone, di cui 20 giovani sotto i 25 anni e 10 adulti sopra i 65. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì e possono essere effettuate inviando un’email a [email protected].

