Viaggio con il mio cane che soffre il mal d’auto, come aiutarlo?

Se il cane soffre di mal d’auto, ma si deve intraprendere con lui un lungo viaggio in macchina, ci sono alcuni consigli che potrebbero essere piuttosto utili.

Ansia, stress e preoccupazione oppure orecchie al vento e un’espressione estasiata sul muso? Come reagisce il cane quando sale in auto? A seconda delle esperienze di vita personali, del temperamento e dell’attitudine, ogni cane reagirà in modo diverso a un viaggio in auto. Se cercare di far stare tranquillo un quattro zampe quando si deve affrontare un tragitto in macchina può essere più semplice, assai più complesso risulta aiutare un cane che soffre di mal d’auto. Esistono però alcuni consigli per prendersi cura del proprio animale domestico, facendolo sentire a suo agio e cercando di non farlo stare male anche nello spazio ristretto dell’automobile.

Come prendersi cura di Fido se soffre di mal d’auto: consigli utili per aiutarlo ad affrontare il viaggio

Andare in vacanza con il cane è la scelta migliore per chi ha un quattro zampe domestico. Non tutti i quattro zampe, però, affrontano in modo positivo il viaggio in auto. Che si tratti di un tragitto breve o di un viaggio lungo, i cani possono mostrarsi agitati e stressati o addirittura soffrire di mal d’auto.

Ci sono cani che amano così tanto accompagnare i loro umani sui mezzi di locomozione che riescono ad appassionarsi anche a un viaggio in moto. Altri cani, invece, non tollerano proprio l’automobile e ancora meno il temuto trasportino da viaggio.

Molti quattro zampe, poi, possono soffrire di mal d’auto, proprio come accade anche agli esseri umani. In questi casi è possibile limitare i sintomi con semplici accorgimenti. Sono molti i consigli da seguire per ridurre lo stress del cane durante i viaggi in auto. Sin dai primi mesi di vita, si dovrebbe abituare il quattro zampe a socializzare con i suoi simili, così che possa adattarsi a nuove esperienze e cambiamenti. Sempre quando sono cuccioli, i cani dovrebbero essere portati in auto con quanta più frequenza possibile, proprio per abituarli al mezzo di locomozione.

Consigli per limitare i sintomi da mal d’auto nel cane

Il mal d’auto nei cani è un problema molto diffuso. Si tratta di un disturbo neurologico chiamato cinetosi (o chinetosi), che si verifica a causa di spostamenti ritmici o irregolari del corpo durante un moto. Per comprendere se il quattro zampe soffre di cinetosi sarà sufficiente osservare il manifestarsi di eventuali sintomi. La sintomatologia comprende ansia, salivazione eccessiva, letargia, sbadigli frequenti e vomito. I sintomi dell’ansia e dell’irrequietezza possono iniziare a manifestarsi ancor prima di salire in auto. Le cause della cinetosi non sono però solo emotive, ma dipendono anche e soprattutto da caratteristiche fisiche e neurologiche.

Per ridurre i sintomi della cinetosi si può abituare il cane con gradualità alla macchina e fare soste frequenti. Utile è fare in modo che il cane stia il più possibile comodo in auto. Per questo è preferibile scegliere un ampio trasportino da viaggio o un’imbracatura. Si consiglia di evitare di parlare a voce alta durante il viaggio in auto o di ascoltare la radio a volume elevato. Bisogna poi ventilare l’abitacolo e controllare la temperatura per evitare che il quattro zampe senta troppo freddo o troppo caldo. Un altro consiglio è quello di evitare di dare da mangiare al cane nelle ore immediatamente precedenti il viaggio, così da diminuire le probabilità che il quattro zampe possa dare di stomaco.

Che sia un lungo viaggio in auto o sia uno spostamento di breve durata, i consigli per far stare tranquilli i cani possono rivelarsi sempre estremamente utili. (di Elisabetta Guglielmi)