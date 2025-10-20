14.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Viaggio autunnale sulla Ferrovia dei Parchi in Abruzzo

Viaggio autunnale sulla Ferrovia dei Parchi in Abruzzo

La Ferrovia dei Parchi offre un’esperienza unica per scoprire l’Abruzzo durante l’autunno, con viaggi a bordo del treno storico Sulmona–Carpinone. Questo percorso attraversa scenari mozzafiato di Abruzzo e Molise, con boschi che si tingono d’arancio, viadotti monumentali e borghi incantevoli. La storica “Transiberiana d’Italia” è considerata uno dei progetti di mobilità dolce più affascinanti del Paese, offrendo un viaggio di 128 km tra due parchi nazionali e una riserva UNESCO, con carrozze d’epoca restaurate.

Ogni fine settimana, il treno propone diverse attività, come phototrekking, degustazioni e visite guidate nei caratteristici borghi di montagna. I viaggi partono da Sulmona e si concludono nella stessa giornata.

Le partenze autunnali per il 2025 sono programmate per diverse date, tra cui il 28 settembre, il 5 ottobre e varie altre fino all’8 novembre. Queste uscite rappresentano un’opportunità per immergersi nella bellezza naturale e culturale di queste terre, riscoprendo il fascino del passato e le tradizioni locali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale ferroviadeiparchi.it.

