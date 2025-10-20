Viaggio autunnale sulla Ferrovia dei Parchi in Abruzzo

La Ferrovia dei Parchi offre un’esperienza unica per scoprire l’Abruzzo durante l’autunno, con viaggi a bordo del treno storico Sulmona–Carpinone. Questo percorso attraversa scenari mozzafiato di Abruzzo e Molise, con boschi che si tingono d’arancio, viadotti monumentali e borghi incantevoli. La storica “Transiberiana d’Italia” è considerata uno dei progetti di mobilità dolce più affascinanti del Paese, offrendo un viaggio di 128 km tra due parchi nazionali e una riserva UNESCO, con carrozze d’epoca restaurate.

Ogni fine settimana, il treno propone diverse attività, come phototrekking, degustazioni e visite guidate nei caratteristici borghi di montagna. I viaggi partono da Sulmona e si concludono nella stessa giornata.

Le partenze autunnali per il 2025 sono programmate per diverse date, tra cui il 28 settembre, il 5 ottobre e varie altre fino all’8 novembre. Queste uscite rappresentano un’opportunità per immergersi nella bellezza naturale e culturale di queste terre, riscoprendo il fascino del passato e le tradizioni locali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale ferroviadeiparchi.it.