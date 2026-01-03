Viaggio a Trieste

Dagli Stati Uniti all’Australia, i media globali stanno parlando positivamente di Trieste come meta di viaggio. Menzioni prestigiose hanno segnato l’incoronazione della città nel Gotha delle destinazioni turistiche internazionali. Una citazione di rilievo risale al 16 febbraio, in un articolo del quotidiano britannico The Guardian dedicato ai 10 migliori motivi per visitare l’Italia, dove Trieste è menzionata al terzo posto per il Museo Lets-Letteratura Trieste.

Il 27 maggio, la rivista di viaggi newyorkese Travel+Leisure ha confermato la sua stima per Trieste, già comparsa come una delle 10 mete da visitare in Italia. Sempre a fine 2024, Trieste è tra le 10 destinazioni consigliate da Booking.com. Il magazine di New York ha dedicato un articolo monografico a Trieste come “città sottovalutata” e “capitale italiana del caffè”. Segue a giugno Islands, portale web di viaggio con sede a Santa Barbara in California, che descrive Trieste come “un’affascinante città europea, nota anche come la capitale italiana del caffè, tra le migliori destinazioni di viaggio”.

Gli articoli evidenziano le origini romane, i fasti asburgici, il carattere multireligioso, multietnico e multilinguistico, la ricca offerta culturale tra cui quella del Civico Museo d’Antichità e il suo legame con Johann Joachim Winckelmann. Il 28 luglio, la Lonely Planet ha citato Trieste in un articolo intitolato “Le 9 migliori cose da fare a e nei dintorni di Trieste”. Il 31 agosto, esce un reportage sul Kurier austriaco su Trieste come “Vienna dell’Adriatico”, con accento sul passato asburgico della città.

Il 6 settembre Trieste ritorna sul Guardian, stavolta con un approfondimento dedicato alle osmize, le tradizionali fattorie sulle colline del Carso dove degustare vino e cibo di produzione a chilometro zero. Tra settembre e ottobre, la città finisce per due volte sul New York Times: la prima per il fenomeno dell’overtourism, la seconda per celebrare il tram di Opicina, come uno dei percorsi su rotaia più suggestivi d’Europa. Infine, il 14 dicembre, il Saturday Paper, settimanale di Melbourne, ha dedicato a Trieste un reportage di viaggio intimo e letterario.