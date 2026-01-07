4.4 C
Viaggio a Trieste

Dopo la pausa natalizia, Trieste Cafe ha inaugurato la seconda parte della stagione con un confronto diretto e serrato tra due esponenti di primo piano. Il confronto ha toccato il tema del turismo a Trieste, con Monti che ha affermato che “Trieste non deve diventare un luna park” e Bernobich che ha ribattuto sostenendo che “il turismo fa bene alla città”. Il dibattito è stato acceso e ha messo in luce le diverse opinioni su come gestire il turismo nella città di Trieste. Il video dell’incontro è disponibile per chi vuole approfondire l’argomento. La discussione si è incentrata sulle possibili conseguenze del turismo sulla città e sulla necessità di trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e la salvaguardia dell’identità di Trieste. Il tema del turismo è stato affrontato da diverse angolazioni, con alcuni che ne enfatizzano i benefici e altri che ne sottolineano i rischi. La città di Trieste si trova quindi di fronte a una scelta importante per il suo futuro.

