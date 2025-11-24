Viaggio a San Benedetto

San Benedetto sta realizzando, con i Comuni del territorio, una Destination management organization, ossia un’organizzazione di gestione della destinazione turistica, che si concentra sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità.

Recentemente si è tenuto un incontro con operatori, imprese, università e stakeholder per discutere della sostenibilità ambientale, sociale e gestionale dell’area turistica. Il professor Guido Capanna Piscè ha spiegato come sia possibile progettare una governance basata su sistemi di monitoraggio in tempo reale e sull’uso integrato dei dati per misurare gli impatti delle scelte territoriali.

Il tema della digitalizzazione è stato approfondito dal professor Andrea Polini, che ha presentato il progetto Eppoi, illustrando come le nuove soluzioni digitali possano valorizzare l’identità dei luoghi e migliorare l’esperienza dei visitatori. Alessandro Leoni di Foodiestrip ha invece raccontato l’esperienza maturata all’interno del progetto Spidit, con un focus sul ruolo della gestione intelligente dei dati.

Inoltre, Raniero Di Gregorio ha presentato Dori, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale e fruibile su WhatsApp. Il Comune di San Benedetto ha anche partecipato alla fiera ITW Vienna, una delle più prestigiose fiere del settore, per potenziare i flussi di bassa e media stagione e per la stagione estiva.