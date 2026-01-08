Viaggio a Roma e Lago di Bracciano

Dopo una lunga carriera tra cinema e televisione, Sabrina Ferilli torna protagonista sul piccolo schermo con “A testa alta – Il coraggio di una donna”, dove interpreta una preside determinata a difendere la propria dignità e i propri valori in un mondo sempre più dominato dai social e dal giudizio collettivo.

La produzione Rti – Banijay Studios Italy ha preferito girare in luoghi reali, tra il Lago di Bracciano e Roma, evitando set fittizi, per dare alla fiction un tono più autentico e vicino al quotidiano. Le due aree principali sono Anguillara Sabazia, affacciata sul Lago di Bracciano, e Roma, in particolare i quartieri di Trastevere e Monteverde.

Il cuore visivo e narrativo di “A testa alta – Il coraggio di una donna” è Anguillara Sabazia, un borgo sul Lago di Bracciano in provincia di Roma. Tra i luoghi più riconoscibili ci sono il lungolago, le piccole piazze, numerose vie e scalinate, la piazza principale e la zona del porticciolo.

Roma, invece, rappresenta la dimensione urbana, lavorativa e istituzionale della protagonista, con Trastevere e Monteverde che mostrano il lato più intimo e istituzionale della storia. La fiction ha come protagonista Virginia Terzi, interpretata da Sabrina Ferilli, una stimata preside di un liceo in un borgo sul lago, alle porte di Roma. La sua vita cambia drasticamente quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico che divide la comunità. Intorno a lei si intrecciano dinamiche familiari, i primi amori del figlio Rocco, relazioni tossiche tra i giovani e segreti che emergono. Accanto a Virginia ci sono figure chiave come la sorella poliziotta Cecilia, la vice preside e amica Giulia e il professore di educazione fisica Marco.