Viaggio a piedi intorno al mondo: riscoprire la lentezza in Italia

Come possiamo riscoprire il valore del tempo e delle relazioni? La storia di Nicolò Guarrera, conosciuto con il nome di Pieroad, dimostra come un’idea e un’insofferenza possano dare vita a un nuovo percorso.

Pieroad ha deciso di intraprendere un viaggio attorno al mondo a piedi. Dopo cinque anni e 35.000 chilometri percorsi, è tornato a casa a Malo, in provincia di Vicenza, per dimostrare che esiste un altro modo di viaggiare.

Il 9 agosto 2020, mentre il mondo affrontava un lockdown, Nicolò ha aperto la porta di casa e ha iniziato il suo viaggio. Non si è trattato di una fuga, ma di una scelta ponderata per comprendere più a fondo la realtà circostante. L’obiettivo era viaggiare senza volare, affidandosi solo alla sua forza fisica e alla generosità degli altri, con un budget di circa 10 euro al giorno. Armato di uno zaino e un carrellino, ha iniziato questa incredibile avventura di 1.849 giorni, attraversando quattro continenti.

Le sfide durante il viaggio sono state significative. Una delle più grandi è stata la burocrazia: in Perù ha dovuto aspettare otto mesi per un visto. Questo tempo, invece di rappresentare un ostacolo, si è trasformato in un’opportunità per immergersi nella cultura locale. Inoltre, ha affrontato l’Oceano Atlantico su un catamarano, sperimentando la vulnerabilità umana di fronte alla natura. La solidarietà umana ha giocato un ruolo fondamentale, rendendo possibile il superamento delle difficoltà.

L’impresa di Nicolò rappresenta un manifesto dello slow tourism, un’alternativa al turismo di massa. Camminare permette di stabilire connessioni autentiche con il territorio e le comunità, spostando l’attenzione dal luogo di arrivo al percorso stesso.

Il ritorno dopo cinque anni è solo un nuovo inizio. Nicolò porterà con sé un messaggio potente e trasformativo, testimoniando che il mondo è più accogliente di quanto si pensi. Chiunque può adottare una filosofia basata sulla lentezza e sull’incontro, riscoprendo il proprio ambiente con nuove prospettive. La vera avventura risiede nell’essere presenti e aperti al mondo che ci circonda, un passo alla volta.